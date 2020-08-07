Komşularının düğününe gittiler coronaya yakalandılar

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde ikamet eden Perihan ve Şeref Ünlü çifti, apartman komşularının düğününe gitti. Düğün sonrası çift, mide bulantısı, ateş, baş ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye giderek corona virüsü (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine oturdukları apartman karantina altına alındı. Ev içinde 10 kişinin yaşadığını belirten Şeref Ünlü, hepsinin corona virüsü hastası olduğunu söyledi.

“SAKIN DÜĞÜNE GİTMEYİN”

Uzun zamandır kendilerini koruduklarını ifade eden Perihan Ünlü, “Sakın sakın düğüne gitmeyin. 6 aydır kendimizi koruyoruz, dezenfektanla, hijyenle, maskeyle kendimizi koruduk. Apartmanda düğün vardı. Kalktık düğün salonuna gittik sadece ateş ölçüyorlardı başka bir şey yok. İçeriye girdik oturduk, kimseyle temasımız olmadı ama salonda 2-3 tane vaka varmış. Düğün sonrası akraba oldukları için eve giriyorlar bulaştı bize de. Pazartesi başladı şikayetlerimiz mide bulantısı, ateş gibi. Hepimiz böyleyiz” dedi.

“KİMSENİN KUL HAKKINA GİRMEYİN”

Düğünlere gidilmemesi gerektiğini vurgulayan Perihan Ünlü, “’insanlar evlenecekmiş, düğün yapacakmış ‘bize ne’ deyin. Bırakın ertelesinler biraz geç evlensinler. Nikah yapınca da evlenebilirsiniz ama kimsenin kul hakkına girmeyin. Biz kendimizi ne kadar koruyorsak insanlar bunu yapmıyor. Bina komple karantinada” diye konuştu.

“DEHŞET BİR HASTALIK”

Soysal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyaran Şeref Ünlü ise, “Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Sosyal mesafeye, maske takımına uysunlar. Bu hastalığı çeken bilir çok zor bir hastalık. Kimse demesin bana bulaşmaz diye, oluyor. Dehşet bir hastalık. Evde 10 kişiyiz. Hepsi hasta” şeklinde konuştu.

Öte yandan, karantina altında olan binadan bazı vatandaşların rahatlıkla alışverişe çıkması ise tepki topladı. (İHA)