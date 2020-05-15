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Komünist Başkan duyurdu: Belediye hesabından kesinti yapıldı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Mayıs ayı İller Bankası'ndan belediye hesabına tahakkuk edilen payın büyük bölümünün HalkBank tarafından kesildiğini duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ
14:40 -
Haberler Gündem
Komünist Başkan duyurdu: Belediye hesabından kesinti yapıldı

Türkiye’nin Komünist Partili tek belediyesi olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, İller Bankası’ndan belediye hesabına tahakkuk edilen payın kesildiğini Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

“BİZ DUMANI DOĞRU ÇIKARMA ÇABASINDAYIZ”

* İller Bankasından belediyemize Nisan ayında tahakkuk edilen pay 2 milyon 608 bin 255 lira 85 TL. Bu paydan 1 milyon 483 bin 13 TL krediler için kesildi. (İller Bankası, Halk, Ziraat Bankası) Belediye hesabına net 1 milyon 161 bin 772 lira 45 TL olarak yattı. Bu parayla işçi- emekçilerimizin Nisan ayı maaşlarını ödedik.

* Mayıs ayına gelelim. Hal-i pürmelalimizi anlatalım. Mayıs ayı iller bankasından belediyemize tahakkuk edilen pay 1 milyon 343 bin 732 lira 56 TL. Bu paydan 1 milyon 274 bin 183 lira 86 TL İller Bankası, HalkBank tarafından kesildi.

* Net olarak belediyemize 69 milyon 548 bin 70 TL aktarıldı ve bizler belediyemize gelen bu pay ile 1 milyon 310 bin 286 lira 80 TL tutarında işçi emekçilerin maaşlarını ödeyeceğiz(!) Yani bacamız eğri olsa da biz dumanı doğru çıkarma çabasında olmaya devam edeceğiz.

Halkbank Mayıs ayı Nisan ayı Tunceli Twitter Ziraat Bankası
Son güncelleme: 14:54 15.05.2020
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