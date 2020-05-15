Komünist Başkan duyurdu: Belediye hesabından kesinti yapıldı

Türkiye’nin Komünist Partili tek belediyesi olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, İller Bankası’ndan belediye hesabına tahakkuk edilen payın kesildiğini Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

“BİZ DUMANI DOĞRU ÇIKARMA ÇABASINDAYIZ”

* İller Bankasından belediyemize Nisan ayında tahakkuk edilen pay 2 milyon 608 bin 255 lira 85 TL. Bu paydan 1 milyon 483 bin 13 TL krediler için kesildi. (İller Bankası, Halk, Ziraat Bankası) Belediye hesabına net 1 milyon 161 bin 772 lira 45 TL olarak yattı. Bu parayla işçi- emekçilerimizin Nisan ayı maaşlarını ödedik.

* Mayıs ayına gelelim. Hal-i pürmelalimizi anlatalım. Mayıs ayı iller bankasından belediyemize tahakkuk edilen pay 1 milyon 343 bin 732 lira 56 TL. Bu paydan 1 milyon 274 bin 183 lira 86 TL İller Bankası, HalkBank tarafından kesildi.

* Net olarak belediyemize 69 milyon 548 bin 70 TL aktarıldı ve bizler belediyemize gelen bu pay ile 1 milyon 310 bin 286 lira 80 TL tutarında işçi emekçilerin maaşlarını ödeyeceğiz(!) Yani bacamız eğri olsa da biz dumanı doğru çıkarma çabasında olmaya devam edeceğiz.