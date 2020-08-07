Konya’da pandemi hastanesinde tüyler ürperten görüntüler!

Normalleşme sürecinin ardından günlük vaka sayısının 200'ün üzerine çıktığı Konya'da, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler tüyler ürpertti.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekildiği öğrenilen görüntülerde sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlemlenen vatandaşların sıra alamadıkları için isyan ettikleri görülüyor.

“ŞU REZİLLİĞİ BİR GÖRSÜN”

Cep telefonu ile corona virüsü testi bekleyen kalabalığı çekmeye çalışan kişi “Şu rezilliği bir görsün Fahrettin Koca. Bir sıra vermeyi beceremiyorlar” dedikten sonra görüntülere yansıyan bir kişi “Taşıyıcıyım, fazla yaklaşma” diyor.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın ise,”“Niye böyle haksızlık yapıyorlar. Sabah saat 11:00'den beri bekliyorum, çocuklarım dışarda rezil oldu” ifadelerini kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Konya Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlamasının ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece corona virüs hastalarına hizmet vermeye başlamıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERE AYRILAN ALAN DOLDU

Öte yandan kent merkezinde corona virüsünden dolayı hayatını kaybedenlerin defnediliği Üçler Mezarlığı’nda çekilen görüntüler ise kentteki vaka artışını gözler önüne seriyor.

Üçler Mezarlığı’nda corona virüsten hayatını kaybedenler için ayrılan bölüm dolma seviyesine yaklaşırken, yeni açılan bölümde de mezar kazma çalışmaları başladı.

KOCA KONYA'DAKİ DOLULUK ORANLARINI AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Konya ile ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt vererek, “Konya: Servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın” ifadelerine yer vermişti.

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