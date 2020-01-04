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Köylüler maden ocağına karşı eylemde

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Dereköy Yayla Mevkisi’nde tarım alanlarına açılmak istenen kömür madenine tepki gösteren köylüler eylem yaptı. Korkuteli Kaymakamlığı'na 356 dilekçe veren köylüler, kömür ocağının su kaynaklarına, tarıma, hayvancılık ve ormana zarar vereceğini belirterek, tepki gösterdi.

İsmail AKIN / Antalya
12:43 -
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Köylüler maden ocağına karşı eylemde

Antalya Korkuteli ilçesi Dereköy'de, Turkuaz Kömür İşletmeleri Aş. tarafından 10 yıl süreyle kömür çıkartmak için arazi kiralanmasına köylüler tepki gösterdi.

Madenin su kaynaklarına, tarıma, hayvancılığa ve ormana zarar vereceğini iddia eden köylüler Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit'le görüşüp 356 ayrı dilekçe verdi.

FOTO:SÖZCÜ

ŞİRKET KÖYLÜLERİN ARAZİSİNİ 10 YILLIĞINA KİRALAMIŞ

Bazı kişilerin şirkete 10 yıl süreyle tarım arazisi kiralandığını ve bu arazilerin toplamda 50 dönüm civarında olduğunu belirten köy halkı, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Şirketin kiraladıkları yerler ile ilgili yapılan sözleşmede, kiralanan alanda 10 yıl süreyle, ekim, dikim, inşaat vb iş ve işlemlerin yapılmayacağı temel şart olarak belirtiliyor.

Tarım arazisi 11 bin dönüm olan köyde bin 500 dönümlük alana kömür madeni ocağı açılmak isteniyor.

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