Köylüler maden ocağına karşı eylemde

Antalya Korkuteli ilçesi Dereköy'de, Turkuaz Kömür İşletmeleri Aş. tarafından 10 yıl süreyle kömür çıkartmak için arazi kiralanmasına köylüler tepki gösterdi.

Madenin su kaynaklarına, tarıma, hayvancılığa ve ormana zarar vereceğini iddia eden köylüler Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit'le görüşüp 356 ayrı dilekçe verdi.

ŞİRKET KÖYLÜLERİN ARAZİSİNİ 10 YILLIĞINA KİRALAMIŞ

Bazı kişilerin şirkete 10 yıl süreyle tarım arazisi kiralandığını ve bu arazilerin toplamda 50 dönüm civarında olduğunu belirten köy halkı, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Şirketin kiraladıkları yerler ile ilgili yapılan sözleşmede, kiralanan alanda 10 yıl süreyle, ekim, dikim, inşaat vb iş ve işlemlerin yapılmayacağı temel şart olarak belirtiliyor.

Tarım arazisi 11 bin dönüm olan köyde bin 500 dönümlük alana kömür madeni ocağı açılmak isteniyor.