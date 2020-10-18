KPSS lisans sonuçları için geri sayım! ÖSYM sonuç tarihini duyurdu…

Bu yıl pandemi nedeniyle birçok sınav tarihinde gecikmeler yaşandı. Buna bağlı olarak ÖSYM ise uygulanan bazı sınavları da bir yada iki gün öncesinden duyurdu. KPSS lisans sonuçları için ise 22 Ekim tarihi işaret edildi. Ancak önceki sınavlarda olduğu gibi sonuçların bir iki gün öncesinden de açıklanma ihtimali bulunuyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI 22 EKİM’DE AÇIKLANACAK

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN (İŞKUR) İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK İSTEYEN ADAYLARA DUYURU

ÖSYM’nin KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Kamu kurum ve kuruluşlarında normal, engelli ve eski hükümlü işçi ihtiyaçları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

hükümleri çerçevesinde KPSS sonuçlarına göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacaktır.

Normal, engelli ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak işgücü taleplerinin İŞKUR tarafından www.iskur.gov.tr web sayfasında, Kurum ilan panolarında adaylara duyurulacak ve bu duyuru üzerine durumu iş gücü taleplerinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar

(normal iş gücü taleplerinde en az 60 puan almış olmaları gerekir. Engelli ve eski hükümlülerde puan barajı bulunmamaktadır.) kimlik numaraları ile İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya Kurum web sayfasından www.iskur.gov.tr üye olmak suretiyle kayıt yaptırarak duyuruda belirtilen süre içerisinde başvuracaklardır. Adayların başvuruları olmaksızın doğrudan işe yerleştirilmelerinin söz konusu olmayacaktır. Merkezî sınavda başarılı olma, kamu kurum ve kuruluşlarının daimî işçi kadrolarına alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.