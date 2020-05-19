Kritik görüşme yarın! Alman turistler Akdeniz’e gelebilir

Almanların Akdeniz’de tatil yapabilmesi ve corona virüsü tedbirlerine ilişkin yarın Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir araya gelecek.

Görüşmede, corona virüsü salgını nedeniyle alınan seyahat önlemlerinin 15 Haziran itibariyle kaldırılmasına yönelik karar alınması planlanıyor. Karar alınırsa, Almanya ile Türkiye arasındaki uygulamalar kaldırılacak, Alman turistlerin Türkiye'ye gelmesine imkân sağlanacak.

TURİZMDE ‘CORONA’ ÖNLEMLERİ

Turizm için Avrupa Birliği’nin belirlediği önlemlerin uygulanacağı belirtildi. Alınan önlemlere göre, havalimanları ile otellerde ateş ölçer ve termal kameralarla ölçüm yapılacak. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 60’ı aşmayacak ve toplam 244 noktada önlemler alınacak.

Bavullar dezenfekte edilip teslim alınacak, sahil şeritlerinde corona virüsü tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yapacak personel bulundurulacak ve sosyal mesafe konusunda insanları uyaracak. Bar gibi eğlence yerleri kapalı tutulacak.

Otellerde havlular paket halinde verilecek ve büyük tesislerin restoranlarında insan sayısı 500’ü geçmeyecek. Tatili sona eren kişilerin odalarına 24 saat boyunca kimse yerleştirilmeyecek ve odalar dezenfekte edilecek.

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