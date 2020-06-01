Kronik hastalığı olan personel genelge mağduru

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında kronik hastalığı nedeniyle idari izinli sayılmaları gereken kamu görevlilerinin, Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen göreve çağrılarak mağdur edildikleri ve süren salgın nedeniyle tehlike altında oldukları bildirildi.

BUTON SİSTEMDE KAYBOLDU!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, “e-Nabız sisteminde kronik hastalığı bulunan personelin sistem üzerinde bulunan ‘kronik hastalıklarım' butonu olduğu, buradan alınacak PDF çıktıların kurumlara ibraz edilmesi yeterli olacak” şeklindeki açıklaması sonrasında sisteme girmek isteyen personelin butona ulaşamadığı yönünde tepkiler geldi.

İŞ YERİNDEN ARANDILAR

Kronik hastalığı bulunan kamu personelinin, idari izinli sayılmalarına rağmen iş yerlerinden aranarak, göreve başlatıldığı iddia edildi. Genelgede bulunan ‘amirin istemesi halinde' ibaresini dayanak kabul eden bazı yöneticilerin çalıştırma yönünde baskı kurdukları kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) ikinci bir emre kadar idari izinli sayılmıştı.