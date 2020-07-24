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Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman bitecek?

Kurban Bayramı heyecanı vatandaşları sardı ve Kurban Bayramı tarihi kadar bayram tatili de merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda herhangi bir kısıtlamanın gündeme gelmediğini dile getirdi. Kurban Bayramı için az bir zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil ve kurban kesimi gibi hazırlıkları yapmaya başladı. Kurban Bayramı için önemli tarihler haberimizde...

10:57 -
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Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman bitecek?

Dini Günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. Dört gün sürecek Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiği birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı için az bir zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil ve kurban kesimi gibi hazırlıkları yapmaya başladı. İşte ayrıntılar…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Corona virüsü önlemlerine ilişkin “Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı” yolundaki bir soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı:

“Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.“

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