Son dakika… LGS sonuçları açıklandı! MEB, LGS sonuç sorgulama ve tercih ekranı erişime açıldı

Yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarını 09.00'da erişime açtı. Sınava giren öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi ile sınav sonucunu öğrenebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavı ile ilgili verileri de paylaştı. Sınava katılan milyonlarca öğrenci, gün içerisinde açıklanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzunun da yayınlanacağını söylemişti. İşte detaylar…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden açıklandı. Öğrenciler, istenilen bilgileri girerek LGS sonuçlarını öğrenebilecek.

LGS SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN





LGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

LGS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yapılmaya başlanacak. Sınava giren öğrenciler, LGS lise taban puanlarını inceleyerek tercih işlemlerini yapabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerinin de başlayacağını belirtmişti. LGS tercih kulavuzunun, gün içerisinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor.

KAÇ ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI?

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları “meb.gov.tr” adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı

LGS’DE KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI OLDU

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

EN YÜKSEK FEN BİLGİSİ, EN DÜŞÜK MATEMATİK

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde en düşük başarıyı Matematik alt testinde gösterdi.

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

YEREL YERLEŞTİRME

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

iii.Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

PANSİYONLU OKULLARA YERLEŞTİRME

Yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen ve boş kontenjanı kalan pansiyonlu okulları tercih eden öğrenciler, pansiyonun kız ve/veya erkek kontenjanını ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde yerleştirilir. Ancak yatılılığa ilişkin durumları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

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