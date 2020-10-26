Aydın’da maden ocağı sahasında 58 yaşındaki Ahmet O. yönetimindeki 09 JM 413 plakalı kamyon moloz boşalttığı esnada devrildi.

Kaza sonrasında sürücü Ahmet O. aracın içerisinde sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine İtfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerine sevk edildi.

Uzun süren çabaların ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ZONGULDAK’TA GÖÇÜK

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine maden ocağına sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. (İHA/DHA)