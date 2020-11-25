Mahkeme, ‘corona riskli’ diye hemşire anneden çocuğu alıp babaya verdi

Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Cemile Deniz, 7 yıllık evli olduğu Mehmet Atakan Deniz’e boşanma davası açtı. Mahkeme, çiftin 5.5 yaşındaki çocukları Kuzey’in velayetini de geçici olarak anne Cemile Deniz’e verdi.

Ancak baba Mehmet Atakan Deniz avukatı aracılığıyla Ordu 2. Aile Mahkemesi’ne dilekçe vererek, çocuğunun ana sınıfına gitmesi gerekirken ana okuluna gönderildiğini, sağlık problemi olduğunu belirterek, “Çocuğun annesinin ambulans hemşiresi olup sürekli evlere girip çıktığını, çocuğun corona dolayısı ile ağır risk altında bulunduğu” ileri sürerek oğlunun velayetini istedi.

MAHKEME HEMŞİRELİĞİ RİSKLİ SAYDI

Verilen dilekçe doğrultusunda mahkeme tarafından verilen kararda, “Corona virüs hastalığının yüksek bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak bu aşamada çocuğun geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı kanaatiyle, çocuğun geçici velayetinin tedbiren ve takdiren anneden alınarak baba üzerine bırakılmasına” denildi.

Ayrıca annenin çocuğunu, dini bayramlarda 1 gün olmak üzere 15 günde bir hafta sonları görmesine izin verildi.

BOŞANAN SAĞLIKÇILARA KÖTÜ HABER

Genç kadının avukatı İrfan Demir, müvekkilinin sağlık çalışanı olduğunu ancak söylendiği kadar riskli bir iş yapmadığını dile getirerek, şunları söyledi;

*Cemile hanım, kronik başka hastalıkları olan ve hastaneye gidemeyen vatandaşların sağlık durumlarını, ilaçlarını veya iğnelerini kontrol eden bir hemşire. Ama burada önemli olan mahkemenin verdiği kararın içeriği.

*Bu karar emsal teşkil etmesi halinde sağlıkçı annelerin çocukları ellerinden alınabilecek. Sağlıkçılar meslekleri ve çocukları arasında tercih yapmak zorunda kalacaklar. Bu sıkıntılı bir durum.

*Müvekkilim sendikası aracılığıyla durumunu Sağlık Bakanlığı’na bildirmiş. Cemile hanım, anneye ihtiyaç duyan çocuğunun geri verilmesini istiyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da yardım bekliyor.