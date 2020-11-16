Mahkeme, eşine beddua eden kocayı tazminat ödemeye mahkum etti

Ünlü giyim markası Batik Örme’nin ortaklarından Metin Ziyal ile Çağla Ziyal 1991’de ‘de evlendi. Çiftin 2 çocukları oldu. Evliliğinden itibarenin eşinin duygusal ve fiziksel olarak kendisini yalnız bıraktığını ileri süren Çağla Ziyal avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla Metin Ziyal’a boşanma davası açtı.

‘HARAM OLSUN’

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 2017’de açılan boşanma davasının dilekçesinde iş insanı Metin Ziyal’ın çocuklarına harçlık verirken ‘haram olsun’ dediği ileri sürüldü. Batik Örme şirketinin dört ortaklı aile şirketinin hissedarlarından olan Metin Ziyal’ın eşine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığının iddia edildiği dava dilekçesinde, aile konutunun Çağla Ziyal’a özgülenmesi, Metin Ziyal’ın 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL tazminat ödemesi istendi.

‘EV İŞİ BİLE YAPMIYOR’

Metin Ziyal da avukatı aracılığıyla verdiği karşı cevap dilekçesinde iddiaları reddederek karşı boşanma davası açtı. Eşi Çağla Ziyal’a hayal edemeyeceği bir hayat verdiğini, bakıcı ve dadılar tuttuğunu anlatan Metin Ziyal, eşinin ev işleri dahil yemek bile yapmadığını iddia etti.

‘KÖKSÜZ BİR AĞAÇ GİBİYİM’

Eşinin istediği olmayınca bağırıp etrafı kırıp döktüğünü ileri süren Metin Ziyal iyi bir aile babası olduğunu belirtti. Eşinin tavırları nedeniyle uzun süre önce evden ayrılmasını ‘Köksüz bir ağaç’a benzeten Metin Ziyal, Çağla Ziya’dan 100 bin TL manevi tazminat istedi.

750 BİN TL TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında mahkeme, çiftin, evlilik birliklerinin temelinin sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Mahkeme Metin Ziyal’ın Çağla Ziyal’a aylık 20 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine ve 500 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

BEDDUA NİTELİĞİNDEKİ SÖZ VE DAVRANIŞLAR MANEVİ TAZMİNAT NEDENİ SAYILDI

Boşanma davasının gerekçeli kararında ise kocanın eşine karşı, kadının sosyal kişiliğine saldırı oluşturan beddua niteliğinde söz ve davranışlar nedeniyle eşin kişilik haklarının zedelenmiş olduğundan manevi tazminata hükmedilmesinin uygun olduğu belirtildi.