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Manisa’da 3.7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

AFAD'ın verilerine göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 00:19'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

00:29 -
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Manisa’da 3.7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem, yerin 10.6 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Çevre ilçeler ve İzmir’den de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem Manisa son depremler
Son güncelleme: 00:36 04.07.2020
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