Manisa’da mobilya fabrikasında korkutan yangın

Manisa-İzmir karayolunun Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında sabah erken saatlerde yangın meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şans eseri üretimin yapılmadığı saatlerde çıkan yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal bölgede bulunan fabrikanın 3 noktasından yangına müdahale etti.

Fabrikanın içindeki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri de havadan destek verdi.

Fabrikanın dışında bekleyen işçiler ve yakınları, iş yerlerinin alevlere teslim olmasını gözyaşları ile takip ederken, fenalık geçiren iki kişiye olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ambulansında müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.