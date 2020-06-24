Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde corona paniği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görevli bir kadın personelin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Belediyede çalışan 2 personelde test için hastaneye yönlendirilirken, 3 kişinin ise evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

ŞUBE MÜDÜRÜ DUYURDU

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, personelleri arasındaki Whatsapp grubundan yaptığı iki ayrı paylaşımla konuyu duyurdu.

Şube Müdürü Sarıkaya, “Arkadaşlar, iyi akşamlar maalesef Gülay hanımın testi pozitif çıkmış olup yarın daireye sağlık ekiplerince test yapılacaktır. Maskesiz gelen personele tarafımca idari işlem yapılacaktır” ve “Yağmur hanım da karantinaya alınmış. Müdür gibi değil bir büyük olarak uyardım. Maske konusunu maalesef birçok arkadaşımız es geçti. Umarım sağ salim atlatırız” dedi.

5 PERSONEL TESTE GÖNDERİLDİ

Öte yandan iki çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sabah saatlerinde ilgili dairede görevli doktor ve sağlık ekibince sağlık taraması yapıldı. Yapılan sağlık taramasından sonra 5 personelin test yaptırmak üzere Mersin Şehir Hastanesi'ne yönlendirildiği öğrenildi.

BAŞKAN VE ÇEVRESİNE TEST YAPILIYOR

Bu arada pazar günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktığı için karantina altına alınan CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın makamı, özel kalem ve son gönlerde görüştüğü ve yakın temas halinde olduğu tüm kişilerin listesinin çıkartılarak sağlık birimlerine gönderildiği ifade edildi.

Bu kişilerin de testlerinin yapılmaya başlandığı belirtildi. Başkanın karantina altına alındığı Belediye misafirhanesi ve çevresi izole edilerek, giriş ve çıkışlara da kapatıldı.

MİSAFİRHANEDE KALIYOR

Öte yandan Başkan Bozdoğan'ın Avukat eşi Derya Özinç Bozdoğan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından karantinada olan başkan eşinin bir de son durumunu gösteren fotoğrafı ile bir açıklama yaptı. Eşinin rahatsızlığından dolayı arayan, mesaj gönderen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Bozdoğan, şu ifadelere yer verdi:

* Az önce benim ve kızımın testinin negatif çıktığını öğrendim. İkamet ettiğimiz sitemiz sakinleri komşularımın tedirgin olmamaları ve başkalarına bulaştırmama adına verdiğimiz ortak kararla eşim belediye misafirhanesinde tedavi süreci için karantina altına alınmıştır.

* Sevgili komşularım, hiçbirinizin saçının teline bir şey olmasını istemeyiz. Sizinle karşılaştığında gördüğünüz gibi Haluk Bey asansörü kullanırken çok hassas davranmış maskesini ve eldivenini takmayı ihmal etmediği gibi o an elinde eldiven yoksa dahi araba anahtarıyla düğmelere basmıştır.

* Covid tespitinden sonra asansör ve merdivenler dezenfekte edilmiştir. Ayakta tedavi sürecinde her gün sağlık personelinin serum bağlanması ve kontrollerin yapılması için sırf sağlık personelinin evimize gelmesiyle oluşacak riski de ortadan kaldırdık.

* Eşimin şu an sağlık durumu iyiye gittiğini yine de 14 gün sürenin atlatılması gerekiyor