Meslektaşını darp ettiği iddiasıyla açığa alınan okul müdürüne ödül gibi ceza

Elazığ merkezde bulunan Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde 14 Şubat 2019 tarihinde beden eğitimi öğretmeni B.C.'yi darp etmesi sonrasında şikayet üzerine görevden uzaklaştırılan Eğitim-Bir-Sen üyesi Halil Tan'ın Arıcak Anadolu Lisesi’ne müdür olarak görevlendirmesine Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş tepki gösterdi.

“MAAŞ KESME CEZASI UYGULANDI MI BİLEMİYORUZ”

Sözcü’ye konuşan Aktaş darp ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan okul müdürünün valilik onayıyla başka bir okulda görevlendirildiğini belirterek şunları söyledi

* 14 Şubat 2019 tarihinde Hıdır Sever Anadolu Lisesi müdürü Halil Tan, kadın beden öğretmenini darp ediyor. Beden öğretmeni okul müdüründen şikayetçi oluyor. Sonrasında ise bazı kişilerin akıl vermesiyle o şahıs okul müdürlüğünden istifa ediyor ve öğretmenliğe dönüyor.

* Hakkında soruşturma açılarak valilik tarafından iki ay açığa alınıyor. Soruşma neticesinde görevlendirilen muhakkik, darp uygulayan okul müdürü hakkında maaş kesim cezası teklifinde bulunuyor. Tabi o ceza verildi mi verilmedi mi bilmiyoruz.

“VALİLİK ONAYIYLA GÖREVLENDİRME YAPILMIŞ”

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü.

* Beden öğretmenini darp eden o şahıs geçtiğimiz günlerde de Arıcak ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesine geçici müdür olarak görevlendirmesi yapıldı.

* Dün bu görevlendirmeyle ilgili ilçe kaymakamını arayarak görevlendirmenin kim tarafından yapıldığını sordum. Kaymakam bey ise bu gibi görevlendirmelerin Valilik tarafından yapıldığını söyledi.

* Ancak o gün bir vali yardımcısının telefon ettiğini ve boş bulunan imam hatip lisesine bir öğretmen arkadaşımızı görevlendireceğiz ifadesini kullanmış.

Vali yardımcısı söyleyince Kaymakam Bey de ‘bir mahsuru yok’ demiş. Bilgi alma düşüncesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne sormuş Müdür Bey de ‘bir şeyi yok’ diye cevap vermiş. Sonrasında ise darp uygulayan bu şahsa görev verme işlemi gerçekleştirilmiş.

“ONAYLAYAN KİŞİLER ŞİDDETTEN YANA BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE”

Darp iddiasıyla açığa alınan Halin Tan'ın tekrar müdürlük görevine getirilmesini doğru bulmayan Akkaş,

* Bu şahıs bu göreve gelirken suç dosyasına bakmadan mı görevlendirme yaptınız? Eğer suç dosyasına bakılıp bir kadını darp ettiği görüyorsa ve buna rağmen görevlendirme yapılıyorsa demek ki gerek ilin valisine gerekse ilçe milli eğitim müdürüne yerel siyasetçiler tarafından baskı yapıldığı görülüyor.

* Bu şahsın bir kadın öğretmeni darp ettiğini bile bile böyle bir görevlendirme yaptılarsa herhalde bu görevlendirmeyi onaylayan kişilerin de şiddetten yana bir anlayış içerisinde oldukları ortaya çıkıyor.

* Darp suçunu işleyen kişiler tekrar yönetici olarak görevlendiriliyorsa bir defa şiddeti önleme konusunda hiç kimse bundan sonra bir düşünce beyan edemez.

* Şiddet suçunu işleyenlere karşı sendikamızın da yapmış olduğu açıklamalar var, en ağır cezayla cezalandırması şeklinde. Bu görevlendirme hafife alınacak bir olay değil meslektaşını darp eden bir şahsın tekrardan müdür yapılmasıyla anlaşılıyor ki bu kişinin arkasında bir takım yerel siyasetçiler var.

* Şehrin yöneticileri bu gibi durumlarda dik durmalı, böyle şahıslara da bu fırsatları tanımamalı. Çünkü bu olay sonrasında cesaret alan şiddete eğilimli kişilerde şiddete başvuranlar da olabilir.

* Şiddete başvuran kişiler belli bir siyasi düşünceye yakınca koruma altına alınıyorsa bu ahlaki bir davranış değildir.

Olayla ilgili telefonla ulaştığımız Arıcak İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Halil Tan iddialarla ilgili konuşmak istemediğini kaydetti.