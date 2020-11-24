Meteoroloji’den üç il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli, Balıkesir, Sakarya ve Bursa’nın kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahminlerini duyurdu.

SİS VE BUZLANMAYA DİKKAT

Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ’DE HAVALAR SOĞUYOR

İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

MGM’nin değerlendirmesine göre rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.