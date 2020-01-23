‘Metrobüsün yükü Marmaray’a dağıtılsın’

İBB’nin 2007 yılında Kolombiya Bogoto’dan örnek alarak İstanbul’da hayata geçirdiği metrobüs hattı hep sorunlarla gündeme geliyor.

İBB Meclisi’nin İYİ Parti Grup Sözcüsü olan trafik ve ulaşım uzmanı Dr. Suat Sarı, devreye girdiğinde 200 bin yolcu kapasitesine göre planlanan metrobüs hattının bugün günde 1.1 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaştığına dikkat çekti.

Sarı, hatta 600 otobüs ile hizmet verilmesine rağmen günün her saati kalabalık seyahatler nedeniyle konforlu bir taşıma hizmeti verilemediğini vurguladı.

METRO YAPIMI GECİKTİ

Metrobüste yaşanan sorunları çözmek için yeni araç alımının yeterli olmayacağını belirten Sarı şunları söyledi;

*Metrobüs hattında her yıl yüzde 5 yolcu talep artışı yaşanmaktadır. Bu gidişle 2023 yılında günlük 1,3 milyon yolcuya ulaşacaktır.

Ne yazık ki, hattın yoğunluğunun buralara geleceğinin bilinmesine rağmen, AKP döneminde metro yapımı için haziran 2019’da Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı’na başvuruldu.

*Bu gecikme sebebi ile bu hattın metro yapımına en iyi tahmin ile 2021 de başlanması halinde en erken 2024 de bitirilmesi mümkün.

ALTERNATİF HAT ÖNERİLERİ

Metrobüs hattının mevcut yoğunluğun alternatif hatlara yönlendirilmesinin önemine işaret eden Sarı, şu önerilerde bulundu:

*Örneğin Beylikdüzü’nden Hadımköy – Bahçeşehir üzerinden yapılacak bir tramvay veya metrobüs hattı ile 2012’de Bahçeşehir’e gelecek metro ile birleştirilerek metrobüs hattından önemli bir yükü alınabilir.

*Metrobüs hattından Marmaray’a ve İDO Yenikapı’ya bağlantı yok. Beylikdüzü’nden metrobüse binen yolcu Anadolu yakasına geçmek için Söğütlüçeşme’ye kadar seyahat ederek doluluk oranını artırıyor.

*Bunun için Beylikdüzü ve Avcılar’dan kalkarak, Menekşe ve Florya güzergahından gidilerek Marmaray istasyonlarına ulaşacak otobüs hatları ile metrobüsün yükü dağıtılabilir ve mevcut yoğunluk homojenleştirilebilir.

“YENİ ARAÇLAR ÇİFT KÖRÜKLÜ OLMALI”

Sarı, yeni alınacak metrobüs araçlarının özelliklerini de şöyle sıraladı:

*Mevcut araçlar maksimum 165 yolcu kapasiteli. Yeni alınacak araçlar çift körüklü ve 250 yolcu üzeri kapasitede olmalıdır.

*Dünyada yıllarca bu araçları imal eden bir çok firma mevcut. Uzmanlar ile teknik inceleme gezileri yaparak bir an evvel bu araçlara karar verilmelidir.

*Zira alınması planlanan 50 metrobüsün en iyi şartlarda teslimi 2021 yılını bulacaktır.