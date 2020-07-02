Metroda maske tartışması! Küfürler havada uçuştu…

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu’nda meydana geldi. İddiaya göre maskesi takılı bir şekilde metroya binen kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı.

Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane istasyonunda durdurarak, metro güvenliğine haber verdi.

GÖZLERDEN KAYBOLDU

İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kadın gözlerden kayboldu. (İHA)