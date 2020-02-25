MHP’li başkan borç bıraktı, İYİ Partili başkana haciz geldi

MHP'li Belediye Başkanı Gürşat Kale'den görevi devralan Aydın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya haciz derdinden kurtulmuyor.

Eski başkanın işten çıkardığı, 96 işçinin alacakları için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın daha önce makam aracına haciz işlemi uygulandı.

Bu gün öğlen saatlerinde Belediyeye gelen icra memurları zabıta ekiplerinin kullandığı bir aracı hacizle almaya çalıştı.

Belediye görevlileri aracı başka bir yere götürünce, icra memurları polisler eşliğinde Başkan Aytekin Kaya’nın makamına çıktı. “İstediğinizi alabilirsiniz. İncirliova Halkına, bu ilçede yaşayan insanlara hizmet etmek için bana makam ve koltuk lazım değil” diyen başkan Kaya'nın Makam koltuğu, masası, oda içindeki eşyaları için icra memurları tutanak hazırladı, hiçbir şey götürmeden belediyeden ayrıldı.

“İNCİRLİOVA HALKINA YAPILAN SAYGISIZLIKTIR”

İYİ Partili Belediye Başkanı Başkan Aytekin Kaya, kendisine değil, İncirliova halkına saygısızlık yapıldığını öne sürdü. Kaya, İncirliova Belediyesi’nin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

*Bu işçileri işten ben çıkarmadım. Önceki başkanın Belediyeyi düşürdüğü durum ortada. İncirliova halkına bu saygısızlığı yapanlara, yaptıranlara yazıklar olsun. Benim en çok üzüldüğüm konu İncirliova Belediyesi'ni itibarsızlaştırmak için yapılan bu çalışmadır. İncirliova’nın adının borçla, icrayla anılmasıdır. Bu borç benim borcum değil. Bu borcu önceki yönetim bıraktı.

*Göreve geldiğim günden bu güne kadar sadece avukata işçi alacakları için 400 bin lira para ödedim. Yaptığımız tasarruflarla her hafta 25 bin lira ödeme yaptık. Bizden önceki belediye başkanı 20 milyonluk belediyeye ait taşınmaz satmış, 32 milyonluk borç yapmış. İncirliova'yı borç batağına bırakmış gitmiş.

*İşçinin ve memurun maaşlarını bile zor ödüyoruz. Tasarruf yaparak şu ana kadar 10 ayda 10 milyon lira borç ödedim. Makam aracı kullanmıyorum. Bir tek cıvatanın bile hesabını soruyorum. Kiralık araçları gönderdim. Benzinden, mazottan tasarruf yapıyorum. Yakında kimlere borç ödediğimin listesini belediyenin önüne asacağım. Biz bu yapılanların hesabını soracağız.