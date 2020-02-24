MHP’li milletvekili rest çekti: Bırakıp giderim

MHP İstanbul Milletvekili ve Hükümlü-Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Bülent Karataş, Rize Cezaevi’nde diğer mahkumlardan baskı gören ve saldırıya uğradığı iddia edilen bir hükümlünün başka cezaevine nakledilmesini istedi. Ancak Adalet Bakanlığı bu talebi yerine getirmedi. TBMM İnsan Hakları Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu’ndaki toplantıda konuşan Karataş şunları söyledi:

GEREKİRSE TALİMAT VERDİRTİRİZ

* Bazen Adalet Bakanlığı temsilcilerinden ricada bulunuyoruz. Talimat vermiyoruz ama gerekirse talimat verdirtiriz. Bize ayda yılda bir talep geliyorsa, o talebi iletiyorsak ve amalar, fakatlar, lakinlerle geçiştiriliyorsak bunu gündeme getiririz.

* Bir mahkum cezaevinde saldırıya uğruyor. Cezaevi müdür yardımcısı da müsaade ediyor öbür tarafa. Bu adamı “Serbest bırakın” demiyoruz, Rize'den alıp başka bir yere verin diyoruz. Vermedikçe, adama baskı ve saldırı oluyor.

* Bu kişiyi tanımıyorum. Benim seçmenim telefon açıyor, ricada bulunuyor. Yani bunu talimatla mı verdirtelim? Ben Cezaevi Komisyonu’ndayım, cezaevlerini ziyarete de gitmem bundan sonra. Eğer bizim böyle masumane bir ricamız da kabul olmuyorsa komisyondan da çıkarım, bırakır giderim, beni mahcup etmeye hakkı yok.

SEHVEN OLMUŞTUR

Karataş'ın bu sözlerine Komisyon Başkanı AKP'li Hüseyin Yaymak da hak verdi, “Bu sehven olmuştur. Size karşı olan bu muamele hepimize karşı olur. Bu kabul edilemez” dedi.