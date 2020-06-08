Milli Piyango’dan yeni oyun Banko Piyango! Banko Piyango nedir?

Milli Piyango İdaresi yeni şans oyunu Banko Piyango’yu duyurdu. İlk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek olan oyun her gün oynanabilecek. İşte Banko Piyango hakkında merak edilenler…

BANKO PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nden (MPİ) yapılan duyuruya göre, haftanın 7 günü oynanabilecek yeni bir oyun başlatıldı.

Her gün sadece tek çekilişle belirlenen şanslı 5 rakam için 1 kişiye 50 bin lira, son 4 rakam için 9 kişiye 500 lira, son 3 rakam için 90 kişiye 50 lira, son 2 rakam için 900 kişiye 10 lira ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti kazandıracak.

Bilet satışları her gün saat 22.15 ile ertesi gün saat 21.30 arasında internet üzerinden sanal bayiler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacak. Bu kapsamda çekilişler, bugün başlamak üzere her gün saat 22.00 itibarıyla idarenin Kızılay Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek ve internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Bilet bedeli 2 lira olacak.