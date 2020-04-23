Milli Savunma Bakanlığı’ndan sivil 100. yıl videosu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılına özel, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan video sosyal medyadan paylaşıldı.

Binlerce beğeni ve olumlu yorum alan videoda bir detay dikkat çekti.

Videonun sonlarına doğru Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın sivil kıyafetlerle bulunduğu görüldü.

Anlamlı videonun mesajı olarak ise şu ifadeler kullanıldı:

*Türkiye saat 21.00'de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu.

*Sn. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı.