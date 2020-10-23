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PKK’lı Ferhat Tekiner Türkiye’ye getirildi

Terör örgütü PKK mensubu "Fırat Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT'in Emniyet ile işbirliği içerisinde Irak'ta düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Fırat Botan kod Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerindendi.

Güncellenme: 12:47, 23/10/2020
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PKK’lı Ferhat Tekiner Türkiye’ye getirildi

PKK mensubu ‘Fırat Botan’ kod adlı Ferhat Tekiner, MİT’in emniyet ile işbirliği içerisinde düzenlediği operasyonla Kuzey Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

PKK’lı Tekiner’in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.

Ferhat Tekiner’in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri’de patlamanın faili ‘Kendal Deniz’ kod adlı Kenan Çiçek’e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi.

Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyet tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getirildi.(DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:12:36,
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