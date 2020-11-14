MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine sahibini bulamadı

6 bilenin çıkmadığı akşamda büyük ikramiye yine devretti. Beş bilen 2 kişi ise 288 bin 847 liranın sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzeri hafta üç gün gerçekleştiriliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 90 numaranın arasından çekilen şanslı altı numarayı tahmin etmek gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Kasım 2020 tarihli 45. çekilişinde şanslı rakamlar 1-6-14-15-30-72+ Joker 22 olarak açıklandı.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.