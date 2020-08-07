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Muharrem İnce’den hem Erdoğan’a hem de CHP’ye yanıt!

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kuracağı iddialarına 'En doğal hakkı' demesi üzerine yaptığı açıklamada, "Bir tarafta Ak Parti’den ayrılanlara 'Ümmeti bölmeyin', CHP’den ayrılma iddialarına 'en doğal hakkı' deniliyor. Diğer tarafta ise Ak Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ
23:48 -
Haberler Gündem
Muharrem İnce’den hem Erdoğan’a hem de CHP’ye yanıt!

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisinin parti kuracağı yönündeki iddialara ‘En doğal hakkı’ yanıtını vermesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

İnce, “Bir tarafta Ak Parti'den ayrılanlara ‘Ümmeti bölmeyin’, CHP'den ayrılma iddialarına ‘en doğal hakkı’ deniliyor. Diğer tarafta ise Ak Parti'den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP'de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları…” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ SİYASETÇİ OLACAĞININ MÜJDESİNİ VERİYOR”

Erdoğan’ın ekonomi yönündeki açıklamalarını da değerlendiren İnce, “Ak Parti Genel Başkanının çamaşır makinesi satışlarına sığınarak yaptığı açıklamalar yakında emekli siyasetçi olacağının müjdesini vermektedir. Türkiye'nin tırmanışını göremiyoruz ama kendisinin inişi yakındır. Bu iniş gerçekleştiğinde Türkiye tırmanışa geçer” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 00:19 08.08.2020
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