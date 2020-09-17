Niğde Valisi Şimşek: İlimizdeki vakalarda artış eğilimi devam ediyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı kapsamında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş kentteki pazar yerlerini, vatandaşları ve işletme sahiplerini corona virüsüne karşı uyardı.

“DURUM CİDDİYETİNİ KORUYOR”

Denetlemelerin ardından kentteki son durum hakkında bilgiler veren Niğde Valisi Yılmaz Şimşek şunları söyledi:

* İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelgeye göre, tüm Türkiye'de Sağlık için hepimiz için sloganı ile büyük bir denetim gerçekleştiriliyor. Biz de bu denetimi ilimizde yapıyoruz. Biz bu denetimleri polisimiz, jandarmamız, zabıtalarımız, muhtarlarımız, oda başkanlarımız, kurum müdürlerimizle birlikte denetim gerçekleştiriyoruz.

* Amacımız Covid-19 konusunda vatandaşlarımız üzerinde farkındalık yaratmak. Bu işin ciddiyetini ve şakası olmadığını anlatmak. İlimizdeki vakalarda artış eğilimi devam ediyor. İlimizdeki durum ciddiyetini koruyor. Özellikle bu virüsün yaşlılar üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz.

* Yaşlılarımızın üzerinde de ölümcül etkisi var. Yaptığımız araştırmaya göre de bu virüs en çok aile içi temastan bulaşıyor. Bu nedenle aile içi temasa çok dikkat etmeliyiz. Özellikle de yaşlılarımızı aile içi temasta yaşlılarımızı korumamız konusunda duyarlı olmamız gerekiyor.

“HERKES HAFİF ATLATAMAYABİLİR”

Corona virüsünü atlatan ve görevine dönen Niğde Belediye Başkanı Özdemir ise şu ifadeleri kullandı:

* Ben de bu hastalığı atlatalı 1 hafta oldu. Yaklaşık 21 gün önce ben de covid hastalığına yakalanmıştım. Allah'a şükürler olsun ben hafif atlattım. Ama herkes hafif atlatamıyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem çocukları sevdikleri ile çok daha güzel anılar biriktirebilmeleri için sağlıklı günlerde güzel vakit geçirebilmeleri için bugün bu kuralara hep birlikte uymamız gerekiyor.

* Ben bunu yaşadım. Çok dikkat ettiğim halde özellikle kapalı ortamda fazla vakit geçirmek, farkında olmadan en ufak bir ihmalde hastalığı kapabiliyoruz. Çok hızlı yayılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için kendi tecrübelerimizi kanun ve kuralları hatırlatmak istiyoruz. Sayın valimizin talimatları ile ceza yazılmaya başlandı. Artık uyarıyı da geçtik. Bu cezalar vatandaşlarımızın çok daha sağlıklı olabilmeleri için ve bu hastalığa yakalanmamaları için yazılıyor. Bu denetimler daha fazlası ile devam edecek.

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