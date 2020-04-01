‘Nijerya’ya meteor düştü!’ Bu iddia sosyal medyayı karıştırdı…

Nijerya’nın Ondo eylatinde yer alan Akure şehrine meteor düştüğü iddia edildi. Felaketlerle dolu 2020’de felaket haberleri bitmez bilmezken bazı iddialarsa gerçeklik taşımıyor. Peki Nijerya’ya meteor düştü iddiası doğru mu?

İDDİA GERÇEK DEĞİL

Görüntülerinin, maden ocağında yaşanan bir kaza sonrası oluşan patlama nedeniyle meydana geldiği bilgileri paylaşıldı. Patlamanın Nijerya’nın Akure şehrinde gerçekleştiği öğrenildi.

METEOR NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünyanın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve “ateş topu” oluşturur.