O hata pahalıya mal oldu! Vaka sayısı 390’a yükseldi!

Van'da bazı muhtarların il dışından gelenleri gizlemesi ve gizli taziyelerin düzenlemesi sonrasında corona virüsü vaka sayısı arttı. Van Valiliği’nden yapılan yeni açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’ndeki taziyeye katılanlara yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi.

SAYILAR ARTTI

Açıklamda, “Taziyeye katıldığı tespit edilen ve sağlık ekipleri tarafından yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan vatandaşların sayısı 101'e yükseldi” ifadeleri kullanıldı. Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların corona virüsü testi pozitif çıkanların mahallelere göre dağılımı şöyle açıklandı;

*İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde 51, Bostaniçi Mahallesi'nde 18, Yenimahalle 11, Arıtoprak Mahallesi'nde 1, Esenler Mahallesi'nde 1, ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde 1,

*Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde 4, İskele Mahallesi'nde 6, Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde 3, Özalp ilçesi bağlı Eğribelen Mahallesi'nde 2.

*Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi'nde 2 (il dışından gelip taziyeye katılmış), Antalya'nın Teomanpaşa Mahallesi'nde 1 (il dışından gelip taziyeye katılmış)

TOPLAM SAYI 390’A YÜKSELDİ

Van'daki toplam vaka sayısının da 390'a çıktığı ifade edilen açıklamada, “Yoğun bakımdaki hasta sayısı 3, entübe hasta sayısı 1, vefat 8, toplam taburcu olan hasta sayısı 217 oldu” ifadeleri kullanıldı. İHA

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