Öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis

İstanbul Pendik'te, 21 Nisan 2019'da ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı, kendi tuttuğu kiralık katil tarafından vurularak hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Tutuklanan kiralık katil Tanju Doğan hakkında, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açılan davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SAVCI ‘TASARLAYARAK ÖLDÜRMESİNİ GEREKTİRECEK NEDEN YOK' DEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Tanju Doğan'ın İlkay Sivaslı'yı tasarlayarak öldürmesini gerektirecek aralarında hiçbir neden bulunmadığını belirtti. Mütalaada, İlkay Sivaslı'nın ısrarla yaşadığı sorunlar nedeniyle sanıktan kendisini öldürmesini istediği, olay günü sanığın Sivaslı'nın bu talebi üzerine eylemi gerçekleştirdiği anlatıldı.

Duruşmada “Söyleyecek bir şeyim yoktur” diyen sanık Tanju Doğan son sözünde ise, “Pişmanım, yapmak istememiştim” ifadelerini kullandı.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tanju Doğan'ın kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı'nın çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı.

Maktulün sosyal medya üzerinden Tanju Doğan ile tanıştığı, arkadaşları oldukları, Doğan'a kendisini öldürmesini söylediği, Tanju Doğan'ın İlkay Sivaslı'ya aşık olması üzerine kendisini ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, İlkay Sivaslı'nın bu aşka karşılık vermediği belirtilmişti.

21 Nisan 2019'da Tanju Doğan'ın silahla maktulün evine geldiği, maktulün karnına yastık koyarak karın bölgesine ateş ettiği, maktulün şüpheliye ‘bir süre bekle, ben öldükten sonra gidersin' dediği, daha sonra helalleştikleri ve sanığın evden ayrıldığı aktarılmıştı. Tanju Doğan'ın “tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.