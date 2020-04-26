Öğretmenler sağlıkçılar için ‘İzole Numune Alma Ünitesi’ üretti!

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında, harekete geçen Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sağlıkçıların numune aldıkları sırada hastalarla temas etmelerini önlemek için “İzole Numune Alma Ünitesi” cihazını üretti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise öğretmenler bu başarılarından dolayı kutladı.

TAMAMEN İZOLASYON SAĞLIYOR

Cihazın dış ünitesi, 2 metre yüksekliği ve 1 metre genişliğinde, sigma profil ve şeffaf kırılmaz pleksiglas malzeme ile oluşturuldu.

Kabin içerisine hasta ile iletişimi sağlayan ses sistemi, fan ile havalandırma sistemi ve aydınlatma sistemi monte edildi.

Kabinin önüne alınan numuneleri koymak için bir kutu yerleştirildi.

Kabin, kilitli teker sistemiyle seyyar olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

“HER GÜN YENİ BİR MÜJDE ALMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Öğretmenleri başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ülkemizin farklı noktalarında oluşturduğumuz AR-GE merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizden her geçen gün yeni bir müjdeli haber almanın heyecanını yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

“TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Bu süreçte ‘Kara gün dostu mesleki eğitim' sözünün toplum hafızasında yer edinmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Selçuk, “Ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılarımızın gereksinimleri için ‘şifa veren ele vefa’ anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN FEDAKARCA ÇALIŞMALARI TAKDİRİN ÖTESİNDE”

İzole Numune Alma Ünitesi ile AR-GE merkezlerindeki üretim yelpazesine yeni bir ürün daha kazandırdıklarının altını çizen Selçuk, şunları söyledi:

* Bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde görev yapan mesai arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakârca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde.

* Konya’da bu çalışmanın tüm kademelerinde görev alan meslektaşlarıma üstün gayretleri için ve tüm paydaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum.

* Ayrıca bu süreci başarı ile koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ekibimize yürekten teşekkür ediyorum.