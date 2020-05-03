Ömer Döngeloğlu’nun ölmeden önce verdiği son vaazı ortaya çıktı!

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberini, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bir süredir corona virüsü tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti” ifadeleri ile duyurdu.

Ömer Döngeloğlu’nun ölmeden önce verdiği son vaaza ait görüntüler ortaya çıktı.

“BU SENE AĞIR İMTİHAN OLACAK”

İnternet üzerinden gerçekleştirdiği son canlı yayında Döngeloğlu, şöyle konuştu:

* Şu anda gönüllerinde geçen ne duaları, ne dilekleri, ne muhtaçlıkları varsa sen onları da, o kardeşlerimize ikram eyle ya rabbi.

* Ramazan-ı Şerif'i bizim için bu sene, Allah'ım ağır imtihan olacak. Ağır imtihan olacak.

* Oruçlarımızı tutarak, teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak, Allah'ım kılmayı ve peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti-i Muhammed'e, insanlığa nasip et ya rabbi.

Fatiha Suresi’ni okuyan Döngeloğlu’nun vaaz videosu kısa sürede Twitter’da binlerce beğeni ve paylaşım aldı.