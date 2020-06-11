Önce annesini ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Olay, akşam saatlerinde Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Ece Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan bir kişinin evinden silah gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

PENCEREDEN ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI

Olay yerine polis ekipleri ve bekçiler geldi. Güvenlik güçlerinin geldiğini gören zanlı evin penceresinden ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda bir polis omzundan, bir bekçi ayağından diğer bekçi ise kafasından vuruldu.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastane giderken başından ağır yaralanan bekçinin bilinç kaybı yaşamaması için hemşirenin haykırışı duygulandırdı.

DİĞER YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve iki güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu, başından vurulan bekçinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi. İHA