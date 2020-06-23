Ordu’da köylüler HES şirketinin çalışmasını durdurdu

Ordu’nun Korgan ilçesinde kurulması planlanan Balamir Hidroelektrik Enerji Santrali için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği projesi, Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askıya çıkarıldı. Köylüler, bu gelişme üzerine toplantı düzenledi.

Ordu Çevre Derneği Başkanı (ORÇEV) Ertuğrul Gazi Gönül ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilmek üzere itiraz dilekçeleri hazırlanmasına karar verildi.

JANDARMA ÇAĞIRDILAR

Toplantı sırasında bölge halkı şirketin şantiye kurup dere kenarında yol yapmaya başladığını söyledi. Bunun üzerine ORÇEV başkanı ve köylüler dere kenarına giderek şirket çalışanlarını uyardı. Ancak çalışmalar devam edince vatandaşlar jandarmayı arayarak şikayetçi oldu.



Şirketin çalışanları, jandarmaya ruhsatlarının olduğunu söyledi. Ancak hiçbir belge gösteremeyince, jandarma tutanak tutarak şirketin iş makinelerini ve işçileri alandan çıkarıldı.

ORÇEV başkanı, “Şirketin yasa dışı çalışmalarına izin verilmemeli. Dilekçeleri çoğaltıp jandarma tutanağını da ekleyerek geç olmadan Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilmesi gerekiyor” dedi.