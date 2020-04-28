Ormanda nişanlısını öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Kars’ta yaşayan Zehra A. (22), 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk (28) ile 2019 yılında nişanlandı.

Zehra A., geçen şubat ayında Eskişehir’e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi’ndeki Kent Ormanı’na gitti.

Ancak burada Zehra A., Emrah Öztürk’ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya çalışan Zehra A., otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra A., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Zehra A.’nın Kent Ormanı’na nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamladı. Cumhuriyet Savcısı Salih Uçar’ın hazırladığı 2 sayfalık iddianame, 4’cü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede katil zanlısı Zehra A.’nın 20 Şubat 2020 tarihinde, Eskişehir’e nişanlısı Emrah Öztürk ile evlilik hazırlıkları çerçevesinde eşya almak için geldiği, ancak nişanlısını sevmediği ve bunu da söyleyemediği, sonra da anlaşılamayan bir sebeple öldürmeye karar verdiği anlatıldı.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNUP ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Zehra A.’nın nişanlısından kendisini gezdirmesini istediği belirtilen iddianamede, olay günü yaşananlar ise şöyle aktarıldı:

* Evden ayrılarak yürüdükleri sırada Zehra A., Emrah Öztürk’e cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Bu amaçla Odunpazarı ilçesi Aşağıçağlan Kent Ormanı’na gittiler.

‘GÖZÜNÜ KAPAT SANA BİR SÜRPRİZİM VAR’ DEDİ VE…

* Ormanın içerisine girerek, 100 metre kadar yürüdüler. Üzerlerindeki kışlık kabanları çıkarttılar, Zehra A., elbisesinin kemerini çıkararak, nişanlısına ‘gözlerini kapa sana sürpriz yapacağım’ dedi.

* Çantasında taşıdığı bıçağı çıkartarak, gözleri kapalı olan Emrah Öztürk’ü bıçakladı. Göğüs ve karın kısmına 7 bıçak darbesi daha vurdu. Ağır yaralanması üzerine de boğazını keserek öldürdü.

* Daha sonra Öztürk’ün cep telefonunu olay yerinde parçaladı ve cüzdanından 1600 lirayı alıp kaçtı. Eskişehir’den ayrılmak üzereyken kolluk kuvvetlerince yakalandı.

KASTEN ÖLDÜRME VE HIRSIZLIK SUÇLARINDAN CEZA İSTENDİ

İddianamede Zehra A. hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile ‘ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Zehra A.’ın ilk duruşması corona virüsü tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

ELİNDE BIÇAKLI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Zehra A.’nın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Cinayetten 1 hafta önce paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Zehra A.’nın yanındakiler ile birlikte yere uzanan dansçının üzerindeki tahtaya bıçak attığı görülüyor. Zehra A.’nın ‘Bıçak güzeli ben’ diyerek paylaştığı video, tepki toplamıştı. (DHA)