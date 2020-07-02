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Otobanda pes dedirten görüntü!

Adana-Ankara istikametindeki otobanda akılalmaz bir olay yaşandı. Sözcü WhatsApp Haber Hattı'na ulaşan görüntülerde, yoğun araç trafiğinin olduğu yolda yaşlı bir vatandaşın hızla ilerleyen kamyonun arkasına tek eliyle tutunarak dakikalarca yol aldığı görüldü. Hem kendisinin hem de diğer araçlardaki yolcuların can güvenliğini umursamayan kamyon şoförünün, birçok kez araç sollaması da pes dedirtti.

Sozcu.com.tr
15:50 -
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Bugün öğlen saatlerinde Adana-Ankara istikametinde pes dedirten bir olay yaşandı. Sözcü WhatsApp Haber Hattı’na ulaşan görüntülerde, bir kamyona tek eliyle tutunan yaşlı bir vatandaşın dakikalarca bu şekilde yol aldığı görüldü.

Trafiğin olduğu yolda bir şoför tarafından çekilen görüntüler hayrete düşürdü. Videoyu çeken Metin Saraç isimli başka bir şoför, yaşlı vatandaşın tutunduğu kamyonun 50 kilometre hızla 60-70 kilometre yol gittiğini belirtti.

Ayrıca görüntülerde, hem kendisinin hem de diğer yolcuların hayatını hiçe sayan şoförün birçok kez de sollama yaptığı görüldü.

Adana Ankara Haber Sözcü WhatsApp
Son güncelleme: 15:56 02.07.2020
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