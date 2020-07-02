Otobanda pes dedirten görüntü!

Bugün öğlen saatlerinde Adana-Ankara istikametinde pes dedirten bir olay yaşandı. Sözcü WhatsApp Haber Hattı’na ulaşan görüntülerde, bir kamyona tek eliyle tutunan yaşlı bir vatandaşın dakikalarca bu şekilde yol aldığı görüldü.

Trafiğin olduğu yolda bir şoför tarafından çekilen görüntüler hayrete düşürdü. Videoyu çeken Metin Saraç isimli başka bir şoför, yaşlı vatandaşın tutunduğu kamyonun 50 kilometre hızla 60-70 kilometre yol gittiğini belirtti.

Ayrıca görüntülerde, hem kendisinin hem de diğer yolcuların hayatını hiçe sayan şoförün birçok kez de sollama yaptığı görüldü.