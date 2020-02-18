Otomobilin içinde yakalanan hırsız: Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız

Olay, sabah saatlerinde İstanbul‘un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. İşe gitmek evinden çıkan Prof. Zeki Fındıkoğlu, otomobiline yöneldiği sırada içeride bir kişinin olduğunu gördü. Aracın kapılarını kilitleyen profesör ile eşi, polisi arayıp, çevredekilerden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirildi. Prof. Zeki Fındıkoğlu, otomobilin içinde biri görünce şoke olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“EŞİM ADANALIDIR, HIRSIZI ARAÇTAN O ÇIKARTTI”

“Üniversiteye gitmek için evden çıktım. Otomobile baktığımda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. “Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız” diyordu. Aracın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalıdır, araçtan kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı.” (DHA)