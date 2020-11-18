Özel araçla hafta sonu gezileri yasak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde özel araçlarla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmak yasaklandı.

E­-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan yoluyla seyahat izin kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edilebilecek kişiler şunlar:

– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar.

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla dört kişi).

– Bulunduğu şehre son beş gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (beş gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

– Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.