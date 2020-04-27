Öztrak: Yandaşa değil millete cömert olun

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Corona virüsü konusunda iyi haberler almaya başladık. Son birkaç gündür iyileşenlerin sayısı, virüse yakalananların sayısını geçmeye başladı. Aktif hasta sayısındaki artış durdu, hatta gerileme yaşanıyor.

* Salgının başında iki hususun öneminin altını çiziyoruz. Katı tedbir ve sürekli ihtiyat. Danimarka’nın yaptığı gibi katı tedbirleri ilk günden uygulasaydık, salgının belini çok önceden kırmış olacaktık.

* Bu salgında kurumsallaşmanın, köklü kurumların korunmasının, bilimin ve liyakatin önemini bir kez daha gördük. Son yıllarda Saray hükümetlerinin yaptığı gibi köklü kurumların genetiği ile oynamak, bu kurumları bölüp parçalamak ülkemize yarar değil zarar verir. Bunu da açıkça gördük.

ELİNİZİ KORKAK ALIŞTIRMAYIN

* Cuma günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu vesileyle, başta fabrikalarda sağlık tehlikesine rağmen iş durmasın diye çalıştırılan işçilerimizin ve tüm emekçilerimizin bayramını kutluyoruz.

* Partimizin genel merkezi, devletin verdiği krediyi alamayan vatandaşların ağlama duvarına döndü. Elinizi korkak alıştırmayın. Yandaşa ne kadar cömertseniz, millete de o kadar cömert olun.

* Atalarımızın güzel bir sözü var: Başını acemi berbere teslim eden pamuğunu cebinde taşısın. Ekonomide büyük bir işsizlik ve yoksulluk afeti yaklaşırken, Saray’ın acul damadı ne yapıyor? Sağlıkçıların çabaları üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

* Bir de her hafta bir kısa film çekip internete yüklüyor. Son çektiği fragmanda da 200 milyarlık bir destekten bahsediyordu. Borç vermenin, alacak ötelemenin, vergi yapılandırmalarının, işçini kendi parasını işçiye geri vermenin adına destek diyorlar.