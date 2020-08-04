PMYO başvurusu nasıl yapılır? Polislik başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları da gündeme geldi. Polis olmak isteyen öğrenciler, YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçlarına göre başvuruda bulunabilecek. YÖK, bu seneye mahsus olmak üzere TYT baraj puanını 150 olarak değiştirmişti. İşte polislik başvuruları ile ilgili tüm gelişmeler…

POLİS ALIM KONTENJANI KAÇ OLACAK?

YKS Temel yeterlilik testinden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu’na kayıt kaptırabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır.’ dedi.

PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

YÖK, YKS taban puanlarında bu seneye özgü değişiklik yapıldığını açıklamıştı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle yapılan değişikliğe göre, YKS’de (TYT, AYT, YDT sınavlarında) taban puanları değiştirildi.

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.