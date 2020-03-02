Polisten ’10 numara’ operasyon!

İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat – 17 Şubat tarihleri arasında 6 kez kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi.

Bahçelievler, Küçükçekmece, Ataşehir, Ümraniye ve Sultanbeyli’de gerçekleştirilen baskınlarda, 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt kullanılan bir kamyona da el konuldu. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ATIK YAĞLA ÜRETİLİYOR

Ele geçirilen akaryakıtlardan alınan numunelerin test sonucunda, kaçak yakıtların 10 numara yağ olduğu anlaşıldı. Fabrikalardan toplanan atık yağlara solvent eklenerek elde edilen kaçak akaryakıtın mazottan daha ucuza sattıkları belirlendi.

ARAÇ YANGINLARINA SEBEP OLUYOR

Özellikle otobüs ve kamyonlarda yakıt olarak kullanılan “10 numara yağ” içindeki solvent sebebiyle aniden alev alabiliyor. Daha önce “10 numara yağ” kullanımına bağlı olarak bir çok araç yangını yaşandığını belirten uzmanlar, kaçak ürünlerin kullanılmaması için uyarıda bulunuyor.