Prof. Dr. Feyzi Bingöl Malatya depremini SÖZCÜ’ye değerlendirdi: Daha büyüğünü bekliyoruz!

Malatya Pütürge’de bugün 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedildi.

“ELAZIP DEPREMİ BÖLGEDEKİ ENERJİYİ ARTTIRDI”

Bölgede korkuya neden olan depremin ardından SÖZCÜ’ye konuşan Fırat Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Malatya Pötürge ile Kahramanmaraş bölgesi arasındaki alanda 6'nın üzerinde deprem beklediklerini söyledi.

Bunun için bir zaman veremediklerini söyleyen Prof. Dr. Bingöl, şunları kaydetti

24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem Sivrice merkezli olmuştu o zaman şunu söylemiştik; bundan sonra meydana gelecek büyük depremler artık Sivrice civarında değil daha güneybatı ya da daha batı da meydana gelecek.

* Bu depremlerde Malatya ile Kahramanmaraş arasında olacak. Nedeni ise Elazığ'da meydana gelen deprem o bölgedeki enerjiyi arttırdı.

6.5 İLE 6.7 ARASINDA BİR DEPREM

* Dolayısıyla Malatya Pütürge bölgesi ve Kahramanmaraş'a doğru olan bölgede Doğu Anadolu fayının hareket ettiğini ifade etmiştik Bugünkü depremde o hareketin sonucunda meydana gelen bir depremdir.

* Bu depremlerin devamı gelecek kaldı ki bu büyüklükteki depremden daha büyüğünü bekliyoruz. Malatya Pütürge ile Kahramanmaraş arasındaki bölgede 6.5 ile 6.7 arasında bir deprem olacak ancak bu konuda herhangi bir zaman veremiyoruz.