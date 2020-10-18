Protokole sosyal mesafe var, vatandaşa yok

Covid-19 tedbirleri gerekçe gösterilerek milli bayramlar, baro seçimleri gibi bir çok etkinlik yasaklanırken, Sağlık Bakanı hemen her gün “Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz” uyarısı yaparken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak AKP İl Kongresinde yaptığı konuşmayı ekranlardan izleyenler ortaya çıkan tabloya tepki gösterdi.

SOSYAL MESAFE KONGREYE İŞLEMEDİ

Aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu protokol üyeleri Erdoğan'ın konuşma yapacağı alanın önünde konulan sandalyelerde, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde oturarak dinledi. Yüzlerce vatandaşlar ise, parti yöneticilerinin de arkasında, basın mensuplarının çalışması için bariyerlerle ayrılmış koridorun dışında bir birinin içinde, sosyal mesafe kuralına uymadan dinledi.

GENELGEYE KENDİSİ UYMADI

İçişleri Bakanlığının vatandaşlara maske ve fiziki mesafe konusunun bir kez daha hatırlatılması amacıyla 81 il valiliğine gönderdiği genelgenin kamuoyuna yansıdığı dakikalarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da AKP Şırnak kongresinde sosyal mesafenin olmadığı kalabalığa konuşma yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sosyal mesafenin gözetildiği, halktan izole protokol bölümünde izledi.