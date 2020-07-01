Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’dan İkranur iddiası: Birden fazla kişi…

Giresun’un Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı bulunan ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden minik Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, Türkiye’nin konuştuğu İkranur’un ölüm haberi üzerine Giresun’un Bulancak ilçesine gitti.

İkranur’un ölü bulunduğu yere giden Şaban Vatan dikkat çeken iddialarda bulundu.

“BURAYA BIRAKMIŞLAR”

Vatan’ın iddiaları şöyle:

* Şu anda İkranur’umuzun bulunduğu mevkiye geldim. Şu karşıdaki mevkinin duvara yakın noktasında İkranur bulunuyordu. Buranın önü kapalı, ikranur buraya bırakılmış.

* Şuradan yol geliyor. Bu yol İkranur’un evine kadar giden bir yol. Aynı zamanda ‘kayboldu’ dedikleri Harman mevkisine çaprazdan giden bir mevkideyiz. ve İkranur’umuz buraya araçla bırakılmış.

* İkranur’un bulunduğu anda vücudunda bir hasar olmadığını boğulma izi bulunmadığını iddia eden Vatan korkunç iddialarına şöyle devam etti:

* Üzerinde çamurlar varmış ve aldığım bilgiye göre değerlendirme tabii ki bu… İkranur’u diri diri toprağın altına gömüp daha sonra çalışmaları gördükleri için o korku ve endişeyle İkranur’u buraya bırakmışlar.

ORGANİZE İDDİASI

Vatan, olayla ilgili GSM ve mevkideki araçlarla ilgili çalışma yapılmadığını öne sürdü.

Vatan İkranur’un dere kenarında ölü bulunduğu yere dikkat çekerek “Burada bir kişi yok birkaç kişi durumu var. Tek kişi olayı değildir, bu olay organize bir olaydır, İkranur’un canına kıyan birden fazla kişi” iddiasında bulundu.