Radar cezasını iptal ettirdi

Sinop´ta inşaat mühendisi Özgür Bükcüoğlu, 27 Nisan´da, Stat Yolu Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada saatte 56 kilometre hızla radara girdi.

Sürücüye 288 TL para cezası kesildi. Bükcüoğlu, cezanın iptali için Sinop Sulh Ceza Mahkemesi´ne başvurdu. İtirazı değerlendiren mahkeme cezayı iptal etti.

“SAATTE 1 KİLOMETRE HIZIN AYARLANMASI KOLAY DEĞİL”

Mahkemenin iptal kararında şu ifadelere yer verildi:

* Tüm dosya kapsamı incelendiğinde şehir yerleşim yeri içinde otomobiller için hız limiti 50 km olup yüzde 10 yasal tolerans ile 55 km olduğu, başvuranın hız miktarının ise 56 km/hız olmakla birlikte hız sınırı sadece 1 km/sa aştığı sabittir.

* Aradaki 1 km/sa hızın sürücü tarafından yol durumuna göre trafik akışında ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergelerinde fark edilmeyecek kadar düşük bir değerde olduğu görülmektedir.

* Radar aracının kalibrasyonunun kontrolü olsa dahi 1-2 km/sa hata payının hava ve çevre koşullarına göre kabul edilebileceği anlaşılmakla birlikte, itiraz edenin itirazı yerinde görülerek, usulsüz düzenlenen tutanağın iptaline ve idari para cezasının kaldırılmasına dair karar tesis olunmuştur. (DHA)