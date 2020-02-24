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Recep ayı ne zaman başlayacak, Regaip Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte üç aylar ve kandil tarihleri…

İslam alemi için önemi büyük olan üç aylar yarın başlıyor. Üç aylar, Recep ayı ile başlayacak ardından Regaip Kandili idrak edilecek. İşte yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler listesi ve kandil tarihleri...

08:15 -
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Recep ayı ne zaman başlayacak, Regaip Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte üç aylar ve kandil tarihleri…

Mübarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç aylardan Recep ayı içinde iki kandil idrak edilecek. Recep ayı Regaip Kandili ve Miraç Kandilini, Şaban ayı Beraat Kandilini ve Ramazan ayı Kadir Gecesini barındırır.

İLK KANDİL 27 ŞUBAT'TA

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

Berat Kandili Diyanet İslam Kadir gecesi Ramazan Regaip Kandili
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