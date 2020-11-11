Rektörü yakan ilan Resmi Gazetede yayınlanarak iptal edildi

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevden alınmasına neden olan kişiye özel personel alımı ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında iptal ilanı ile geçerliğini kaybetti.

Rektör Bağ eşi Derya Bağ'ı üniversite personeli yapmak için 7 Temmuz'da 8 öğretim görevlisi alım ilanı yayınlamış fakat ilandaki özel şartlar ‘adrese teslim ilan' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Bağ daha sonra YÖK tarafından görevden alınmıştı.

İLANA DAYALI İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’nün iptal ilanında, “Öğretim elemanı alımı kapsamında öğretim görevlisi ile ilgili kadroların özel şartlar revize edileceğinden dolayı ilgili ilanda yer alan 8 adet öğretim görevlisi ilanının ve bu ilan sonucunda yapılan işlemlerin iptaline karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘EVET' DİYEREK REKTÖRLÜĞÜ ALMIŞTI

Hüseyin Bağ kendisinden önceki rektör Hüseyin Bağcı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamından görevden alınmasından ardından ilk olarak vekâleten rektörlük görevine getirildi. Referandumda ‘Güçlü bir Türkiye için ben de varım' diyerek ‘evet' oyu vereceğini söyleyen Bağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından referandumdan üç gün sonra asaleten rektörlük görevine atanmıştı.

EŞİNİ ENSTİTÜYE GENEL SEKRETER YAPMAK İSTEDİ

Hüseyin Bağ'ın eşi Derya Bağ'ı üniversitede görevlendirme girişimi ilk olarak rektörlük görevini vekâleten yürüttüğü sırada yaşandı. Bereketli İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan eşini Mili Eğitim Bakanlığı’ndan naklen atama ile kuruluş çalışmaları süren İslami İlimler Enstitüsü’ne genel sekreter olarak atamak isteyen Bağ, YÖK'ün uyarısı ile bu atamayı gerçekleştirmemişti. Rektör Bağ olayın kamuoyu tarafından öğrenilmesine üniversite personelinin neden olduğu gerekçesi ile 11 personelin yerini değiştirmişti.

YÖK REKTÖRLÜK GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

Hüseyin Bağ 2018 yılı Ekim ayında eşini, bu kez Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirdi. Bu atama da büyük tepki çekti. Son olarak 7 Temmuz'da eşine özel öğretim görevlisi ilanı ile gündeme gelen Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açan YÖK, 7 Ağustos'ta soruşturmayı tamamlayarak disiplin cezası nedeniyle rektörlük görevine son vermişti.