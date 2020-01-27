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Riva açıklarında ceset bulundu! Kayıp balıkçıya ait olduğu düşünülüyor

İstanbul Riva açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 10 Ocak'ta Rus tankeriyle çarpışan teknenin batması sonucu kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'a ait olduğu düşünülüyor.

10:12 -
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İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva‘da bir erkek cesedi bulundu. Akşam saatlerinde Galera mevkisinde deniz üzerinde ceset gören balıkçılar Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin Kıyı Emniyet Tahlisiye Bot İstasyonu’na götürdüğü tanınmaz halde olan cesedin bir erkeğe olduğu belirlendi.

Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin 10 Ocak tarihinde Kilyos açıklarında Rus tankeriyle çarpışan balıkçı teknesinde kaybolan üç balıkçıdan biri olan Yusuf Coşkun‘a ait olduğu düşünülüyor. Cesedin kime ait olduğu aile yakınlarından alınacak DNA sonucu belirlenecek. (DHA)

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Son güncelleme: 10:21 27.01.2020
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