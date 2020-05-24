Rize’de çay sezonu alarmı! Her aileden bir kişiye corona testi yapılıyor

10 bine yakını İstanbul olmak üzere şehir dışında yaşayan Rizeli çay üreticileri 20 Mayıs'tan itibaren Rize'ye gelmeye başladı. Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklamasına göre il dışında yaşayıp da kente gelmek için başvuru yapan kişi sayısı 35 bini buldu.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan çağrı merkezi ile Rize girişinde kaydı tutulan vatandaşlar tek tek aranarak sosyal izolasyon hakkında bilgi veriliyor. 80 kişilik ekip tarafından itina ile yürütülen süreçte 13 bine yakın il dışından gelen vatandaş telefonla aranarak sorumlulukları hatırlatıldı.

4 BİN 500 AİLEDEN BİRER KİŞİ SEÇİLDİ

Corona virüsü salgınına karşı Rize'de Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem geliştirdi. İl dışından gelen çay üreticileri evlerinde karantinada iken hane içerisinden belirlenen bir kişiye corona virüsü testi yapılıyor.

Yapılan testin sonucunda kişi de corona virüse rastlanmazsa, o kişi evden ailesinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere markete, bakkala veya fırın gibi zorunlu ihtiyaçları giderebilmek için çıkabiliyor. Arife günü başlayan bu uygulamada ilk gün toplamda 4 bin 500 aileden birer kişi seçilerek korona virüs testi yapıldı.

14 GÜNLÜK SÜRENİN DOLMASI BEKLENECEK

Numuneler üzerinde yapılan testlerin negatif çıkması halinde bu vatandaşların evlerinden ailelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden dışarıya çıkabildiği gibi çayını satmak için çay alım yerlerine de gidebilecek. 14 günlük karantina süreleri dolduğunda ise diğer aile bireyleri de normal hayata dönebilecek. (İHA)

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