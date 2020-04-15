RTÜK’ten son dakika FOX TV kararı!

RTÜK Üst Kurulu’nda yapılan son toplantıda, Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber’deki 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ‘yayın ihlali’ iddiaları gündeme geldi. Yayın reklam gelirlerinin yüzde 3’ünün ceza bedeli olarak alınmasına ve 3 kez ana haber bülteni yayınının durdurulmasına karar verildi.

ERDOĞAN VE BDDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX TV Anahaber spikeri Fatih Portakal hakkında, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Portakal’ın attığı ”Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” tweet nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istenmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da sunucu Fatih Portakal hakkında, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.